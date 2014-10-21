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الحكومة الليبية تصدر أوامرها لقوات الجيش بالتقدم باتجاه طرابلس لتحريرها

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الحكومة الليبية تصدر أوامرها لقوات الجيش بالتقدم باتجاه طرابلس لتحريرها الحكومة الليبية تصدر أوامرها لقوات الجيش بالتقدم باتجاه طرابلس لتحريرها

عبدالثنى رئيس الليبية المؤقتة

قالت الحكومة الليبية المؤقتة إنها بشرعيتها المنبثقة عن مجلس النواب ، أصدرت أوامرها لقوات الجيش الليبي في أمرة رئاسة الأركان العامة بأن تتقدم باتجاه مدينة طرابلس لتحريرها وتحرير مرافق ومنشآت الدولة من المجموعات المسلحة.

وطالبت الحكومة ـ في بيان لها اليوم الثلاثاء ـ شباب طرابلس وضواحيها الالتحام مع قوات الجيش للمساهمة في تحرير أنفسهم وعائلاتهم ومدينتهم وسكانها من الجماعات المسلحة حسب البيان.

كما طالبت الحكومة شباب طرابلس الملتحمين مع قوات الجيش عدم القيام بأي أعمال انتقامية مثل الاعتداء على الممتلكات الخاصة وعدم التعدي على أي فرد من هذه المجموعات بعد القبض عليه بل يجب تسليمه لقوات الجيش الليبي.

أ ش أ

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