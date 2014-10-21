أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ميناء بورسعيد يستقبل سفينتين هولنديتين يوم 24 أكتوبر الحالي

Google+ Print
ميناء بورسعيد يستقبل سفينتين هولنديتين يوم 24 أكتوبر الحالي ميناء بورسعيد يستقبل سفينتين هولنديتين يوم 24 أكتوبر الحالي

يستقبل ميناء بورسعيد، سفينتين هولنديتين يوم 24 أكتوبر الحالي، بعد نجاح رسو السفينة الهولندية روتردام بميناء بورسعيد منذ أكثر من عامين.

و قال اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، إن السفينة “rayndam” رايندام، و”brisendam” بريزندام سيكون في انتظار الباخرتين استعداد خاص لهما مختلف تمامًا عن استقبال السفينة “روتردام” الذي حقق حضورها و رسوها و مغادرتها بورسعيد.

و أشار المحافظ، أن ميناء بورسعيد أصبح جاهزًا لاستقبال كل سفن العالم السياحية، لافتًا أن عهد تدفق السفن سيتوالي لمناء بورسعيد.

و أوضح محمد الكعبري مدير التوكيل الملاحي الخاص بالسفينتين الهولندتين، أن حوالي ثلاثة آلاف سائح سيأتون علي السفينتين غير طاقم السفينتين إلي يصل الي حوالي 800 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا