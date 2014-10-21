ميناء بورسعيد يستقبل سفينتين هولنديتين يوم 24 أكتوبر الحالي

يستقبل ميناء بورسعيد، سفينتين هولنديتين يوم 24 أكتوبر الحالي، بعد نجاح رسو السفينة الهولندية روتردام بميناء بورسعيد منذ أكثر من عامين.

و قال اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، إن السفينة “rayndam” رايندام، و”brisendam” بريزندام سيكون في انتظار الباخرتين استعداد خاص لهما مختلف تمامًا عن استقبال السفينة “روتردام” الذي حقق حضورها و رسوها و مغادرتها بورسعيد.

و أشار المحافظ، أن ميناء بورسعيد أصبح جاهزًا لاستقبال كل سفن العالم السياحية، لافتًا أن عهد تدفق السفن سيتوالي لمناء بورسعيد.

و أوضح محمد الكعبري مدير التوكيل الملاحي الخاص بالسفينتين الهولندتين، أن حوالي ثلاثة آلاف سائح سيأتون علي السفينتين غير طاقم السفينتين إلي يصل الي حوالي 800 .