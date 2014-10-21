ننشر خطاب نقيب الصحفيين لـ”النقض” للإسراع بتحديد جلسة “الماريوت”

تقدم الأستاذ ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين في منتصف شهر سبتمبر الماضي، بطلب لرئيس محكمه النقض، لتحديد جلسة عاجلة بالمحكمة لقضية صحفي الجزيرة الإنجليزية، وعلى رأسهم الصحفي محمد فهمي، نظرًا لظروفه الصحية.

حيث إن الصحفي محمد فهمي مصاب بالتهاب الكبد الوبائي الفيروس “سي” و حالته تطلب العناية والمتابعة الطبية الخاصة، إضافة الى إصابته في كتفه الأيمن بكسر مضاعف و معيب الالتئام بعنق عظمة العضد الأيمن.

واستجابة لطلب نقابة الصحفيين، قامت محكمه النقض بتحديد جلسة الأول من شهر يناير المقبل، لنظر أولي جلسات طعن المتهمين علي الحكم الصادر ضدهم أمام الدائرة “ب”.