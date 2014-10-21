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بدء أول اجتماع للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية

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بدء أول اجتماع للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية بدء أول اجتماع للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية

انتخابات

بدأ، منذ قليل أول اجتماع للجنة المشكلة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لإعداد مشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بمقر الوزارة بمجلس النواب. يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور.

وتتشكل اللجنة، برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وممثل لوزارة التنمية المحلية.. ونص القرار على أن اللجنة تقوم بإعداد مشروع القرار بقانون النهائى فى ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة فى الدستور، وفى قانون مجلس النواب.

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