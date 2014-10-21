لجنة تشريعات الصحافة والإعلام تعقد اجتماعها الأول غدًا

تعقد لجنة التشريعات والقوانين المكملة للدستور الخاصة بالصحافة والإعلام اجتماعها الأول غدًا الأربعاء بنقابة الصحفيين في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

وتتكون اللجنة من 24 عضوًا مؤسسين وهم عن نقابة الصحفيين كل من “النقيب ضياء رشوان، وأعضاء هيئة المكتب، جمال فهمي، كارم محمود، خالد ميري، جمال عبد الرحيم إضافة إلى خالد البلشي مقرر التشريعات”.

وسيحضر عن المجلس الأعلى للصحافة كل من “جلال عارف، صلاح عيسى، محمد سلماوي، دكتور حسن عماد مكاوي، حمدي مصيلحي رئيس نقابة الطباعة والنشر، إضافة إلى الفقيه القانوني نور الدين فرحات”.

أما عن الإعلاميين سيحضر كل من “عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والإعلاميين حمدي قنديل، حمدي الكنيسي، سيد الغضبان، جمال الشاعر، منى الشاذلي حافظ الميرازي، علي عبد الرحمن، الدكتورة لمياء محمود، عمرو الكحكي، محمد هاني، وياسر عبد العزيز”.

وأوضح النقيب أنه من المقرر أن تقوم لجنة الـ24 في اجتماعها الأول باستكمال تشكيلها وتحدد جدول أعمالها ومواعيد الانتهاء من عملها وفور الانتهاء من المشروعات وصياغتها نهائيا سيتم تقديمها لسلطة التشريع.

أ ش أ