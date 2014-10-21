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أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول: سأدخل الملعب مبكرا للاستمتاع بنشيد الجماهير

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أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول: سأدخل الملعب مبكرا للاستمتاع بنشيد الجماهير أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول: سأدخل الملعب مبكرا للاستمتاع بنشيد الجماهير

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد بجماهير ليفربول " العظيمة" قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لاستضافة ريال مدريد يوم الأربعاء في قمة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

وعن اللعب في قلعة الأنفيلد ضد ليفربول، قال أنشيلوتي : " متحمس للغاية لرؤية جماهير ليفربول، فنشيد " لن تسير وحدك أبدا" لا يصدقك".

و أضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن البريطانية":" سأدخل الملعب مبكرا للاستمتاع بغناء جماهير ليفربول، فلا يوجد أفضل منهم".

" لن تسير وحدك أبدا" أفضل ما يمكنك أن تستمع له في ملعب ليفربول قبل أي مباراة للريدز.

وتطرق المدير الفني الأسبق لميلان للحديث عن " عظمة" جماهير ليفربول في نهائي دوري الأبطال عام 2005 في مدينة اسطنبول.

وحقق ليفربول بطولة لن تمح من الذاكرة، بعدما نجح في قلب تأخره الثلاثي أمام ميلان إلى فوز وتتويج على حساب رجال كارلو أنشيلوتي.

وعن هذا اللقاء، قال أنشيلوتي: "في الاستراحة كنا متقدمين بثلاثية مقابل لاشيء، ولم يؤثر ذلك على جماهير ليفربول".

" الـ45.000 من جماهير ليفربول استمروا في الغناء " لن تسير وحدك أبدا .. لن تسير وحدك أبدا.. لم أري في حياتك مثل هذا من قبل، إنهم عظماء".

أستمع إلى نشيد ليفربول من هنا

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