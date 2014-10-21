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بدء بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب

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بدء بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب بدء بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب

(إفي): بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء بيع تذاكر مباريات النسخة الـ11 من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بمدينتي الرباط ومراكش المغربيتين بين 10 و20 من ديسمبر أول القادم.

وستبقى المرحلة الأولى لشراء تذاكر البطولة مفتوحة اعتبارا من اليوم وحتى الرابع من نوفمبر المقبل أمام حاملي بطاقات "فيزا"، الراعي الرسمي للبطولة، أما المرحلة الثانية فستبدأ اعتبارا من الخامس من نوفمبر.

ويشارك في كأس العالم للأندية هذا العام ريال مدريد الإسباني، وسان لورنزو الأرجنتيني، وكروز أزول المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والمغرب التطواني، بانتظار تحديد الفائزين بلقبي دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا.

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