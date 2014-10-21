جابي يغيب عن أتليتكو أمام مالمو بسبب الاصابة

(إفي): يغيب جابرييل فرنانديز جابي لاعب وسط فريق أتليتكو مدريد الإسباني عن لقاء مالمو السويدي يوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي على ملعب فيسنتي كالديرون.

ويعاني جابي من انكماش في أوتار الركبة من الجانب الخلفي للفخذ الأيسر، والتي تأكدت اليوم بعد إجرائه لأشعة الرنين المغناطيسي.

وتوجه قائد أتليتكو، الذي لعب الـ90 دقيقة في لقاء الأحد الماضي أمام إسبانيول بالدوري الإسباني، الثلاثاء إلى مركز "فريماب" الطبي للعلاج من آلام عضلية ولم يشارك في مران الفريق بالمدينة الرياضية في بلدة ماخاداوندا بمدريد.

وسيكون جابي جاهزا للقاء المقبل في الدوري أمام خيتافي الأحد القادم.

وينتظر الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو، أيضا مدى تطور وضع الأرجنتيني كريستيان أنسالدي والبرتغالي تياجو مينديش، حيث لم يشارك كلاهما اليوم في المران المفتوح للصحفيين والذي استمر 15 دقيقة.

ويجعل غياب جابي وتياجو المحتمل، سيميوني بدون أي من لاعبي الوسط الاثنين الأساسيين خلال لقاء مالمو.

وتنحصر الخيارات لتغطية هذا المركز بين ماريو جوتزه وكوكي ريسوريكسيون وساؤول نيجيز.