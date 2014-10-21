محافظ الغربية يوزع شيكات على 21 سيدة غارمة من أبناء المحافظة

نظمت محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي حفلًا بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء محمد نعيم محافظ الغربية لتوزيع شيكات على 21 من السيدات الغارمات من أبناء المحافظة، والتى اضطرتهم ظروفهم الاجتماعية إلى الاستدانه ولم يتمكنوا من السداد.

وتعد هذه المره الثالثه التى قامت فيها المحافظة بفك كرب الغارمات.

وأكد المحافظ على أن المحافظة تسعى من جانبها مع مديرية التضامن الاجتماعي لسداد ديون جميع الغارمات الغير قادرات على السداد لظروفهم الاجتماعية .

من جانبه أكد الأحمدي الوكيل مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن الذين يتم السداد عنهن يأتى من خلال بحوث اجتماعية ومقابلات شخصية للغارمات للتأكد من مدى استحقاقهم، وأن مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمديرية هي التي تقوم بالسداد بالتنسيق مع المحافظة ورجال الأعمال.