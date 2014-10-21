«المؤتمر» يطالب بالتحقق من صحة ما قالة «بيريز» عن اغتيال عبد الناصر

طالب عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، الجهات المسئولة بالتحقق من صحة ما كتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شيمون بيريز فى مقالة الذى نشر في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، والذي أكد خلاله اعتراف اسرائيل باغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له اليوم، أنه فى حال إثبات صحة ما نشرة بيريز فى مقالة يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بفتح تحقيق دولى حول هذا لأمر الذى يعد جريمة فى حق مصر والأمة العربية.

كما طالب رئيس حزب المؤتمر، بسرعة تحرى الحقيقة، لأن ما نشر يعد إنتهاك صارخ من جانب إسرائيل ، لافتا أن الأمر بالغ الخطورة وأيضا توقيت نشر تلك المعلومات يفتح ملف تساؤلات عن مدى صحتها ، وهل تهدف لزعزعة الأمن والإستقرار ، أم تعبر عن حقيقة وليست شائعات لبث الفتنة.