«القبطية الهولندية» تشكر مصر على دعوتها لأول مرة فى إحتفالية العائلة المقدسة

تشارك الهيئة القبطية الهولندية، اليوم، في إحتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، اليوم الثلاثاء، بالمتحف القبطي بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة . وتقدمت الهيئة فى بيان لها بالشكر للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء و المهندس هشام زعزوع وزير السياحة المصري ، لدعوتهم لأول مرة الهيئة القبطية الهولندية للمشاركة اليوم.

وأعلنت الهيئة أن هذه هي الدعوة الأولي التي تقوم بها الحكومة المصرية بدعوة منظمة قبطية تابعة لأقباط المهجر من خلال دعوة مرسلة من قبل وزارة السياحة و المهندس هشام زعزوع وزير السياحة المصري لرئيس الهيئة القبطية الهولندية بهاء رمزي الذي وصل مساء امس علي متن الطائرة المصرية مصر للطيران للمشاركة في إحتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر غدا الثلاثاء بالمتحف القبطي بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة و التي سوف يشارك فيها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأكدت الهيئة القبطية الهولندية، أنه عقب عودة ، بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية ، من القاهرة بعد المشاركة فى الإحتفالية سوف يعقد مؤتمرا صحفيا من القاهرة ليوضح آخر التطورات المصرية و كيف نقوم بدور متميز لدعوة السياحة لمصر الفترة القادمة للأوروبيين.