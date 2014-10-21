سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يصل إلى دار القضاء العالى ليلتقى النائب العام

وصل إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، منذ قليل، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، يرافقه وفد دبلوماسي، والتقى النائب العام المستشار هشام بركات، وأعضاء مكتب التعاون الدولي.

حضر الإجتماع أيضا، السفيرة مها عبداللطيف، مسؤولة ملف حقوق الإنسان بوزارة الخارجية المصرية، التي عقدت لقاء منفرد مع النائب العام قبل وصول وفد الاتحاد الأوروبي.

وأكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، أن سفير الاتحاد الأوروبي يبحث مع النائب العام، في حضور مسؤولة ملف حقوق الانسان بوزارة الخارجية، ملف المحبوسين احتياطيا، والمضربين عن الطعام في السجون المصرية على ذمة اتهامهم في قضايا، التظاهر بدون تصريح، وأحداث العنف والاشتباكات، التي شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.