مجهولون يطلقون النار على سيارة وقود بالفيوم

أطلق مجهولون النار على سيارة نقل مواد بترولية على طريق الفيوم القاهرة أثناء توجهها لتفريغ حمولتها فى إحدى محطات الوقود .

كان اللواء الشافعى محمد حسن مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم قد تلقى إخطارا بالحادث .

وتكثف مباحث الفيوم جهودها لضبط المتهمين الذين أطلقوا النار من سلاح آلي على سيارة لنقل المواد البترولية كانت في طريقها لتفريغ حمولتها بمحطات التزود بالوقود بمدينة الفيوم وهوالحادث الذي وقع بمنطقة عزبة رحيم بمنشأة سنورس علي طريق الفيوم القاهرة بعد قيام مجهولين بالاختباء بالأراضي الزراعية وإطلاق النار من سلاح آلي على سيارة تابعة لإحدى شركات نقل المواد البترولية مما أحدث تلفيات بالخزان الخاص بالسيارة 3 ثقوب أدت إلى تسرب الوقود من صهريج السيارة .

تم تكليف رئيس مباحث سنورس ومعاونيه بالتنسيق مع فرع الأمن الوطني لكشف غموض الحادث وتحديد هوية الجناة وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة .