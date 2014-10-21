أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجهولون يطلقون النار على سيارة وقود بالفيوم

Google+ Print
مجهولون يطلقون النار على سيارة وقود بالفيوم مجهولون يطلقون النار على سيارة وقود بالفيوم

مدير أمن الفيوم الشافعي محمد حسن

أطلق مجهولون النار على سيارة نقل مواد بترولية على طريق الفيوم القاهرة أثناء  توجهها لتفريغ حمولتها فى إحدى محطات الوقود  .

كان اللواء الشافعى محمد حسن مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم قد تلقى إخطارا بالحادث .

وتكثف مباحث الفيوم جهودها لضبط المتهمين الذين أطلقوا النار من سلاح آلي على سيارة لنقل المواد البترولية كانت في طريقها لتفريغ حمولتها بمحطات التزود بالوقود بمدينة الفيوم وهوالحادث الذي وقع بمنطقة عزبة رحيم بمنشأة سنورس علي طريق الفيوم  القاهرة بعد قيام مجهولين بالاختباء بالأراضي الزراعية وإطلاق النار من سلاح آلي  على سيارة تابعة لإحدى شركات نقل المواد البترولية مما أحدث تلفيات بالخزان الخاص بالسيارة 3 ثقوب أدت  إلى تسرب الوقود من صهريج السيارة .

تم تكليف رئيس مباحث سنورس ومعاونيه بالتنسيق مع فرع الأمن الوطني لكشف غموض الحادث وتحديد هوية الجناة وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا