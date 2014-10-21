شطب دعوى تعويض بـ 400 ألف جنيه ضد «حمادة هلال» لعدم حضور صاحبها

قضت اليوم الثلاثاء الدائرة السابعة مدنى،برئاسة المستشار أحمد نعيم وامانة سر محمد نصر بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بشطب دعوى تعويض بـ400 ألف جنيه ضد المطرب حمادة هلال لعدم حضور محامي مقيم الدعوي .

وقالت عريضة الدعوى إنه بتاريخ 11 يوليو 2011 اشترى “أحمد. م”، مقيم الدعوى أغنية “أنا مين”، بموجب عقد موثق بعد سداد كامل الثمن للملحن، وبذات التاريخ وثق مقيم الدعوى تنازل المؤلف. وأشار مقيم الدعوى إلى أنه فوجئ بغناء المطرب حمادة هلال الأغنية بعد تغيير كلماتها، وطرحها على العديد من المواقع الخاصة بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بصوته، مدعياً أنها الأغنية الرئيسية لألبومه المقبل.