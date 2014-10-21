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وفاة المصمم أوسكار دي لا رينتا بعد رحلة طويلة مع المرض

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وفاة المصمم أوسكار دي لا رينتا بعد رحلة طويلة مع المرض وفاة المصمم أوسكار دي لا رينتا بعد رحلة طويلة مع المرض

الثلاثاء 21-10-2014 11:20

فقد عالم الموضة أحد أساطيره قبل ساعات بسيطة؛ حيث توفي المصمم الأمريكي أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta بعد معاناة استمرت 8 سنوات مع المرض.

نجح أوسكار دي لا رينتا في أن يجعل اسمه أحد أكبر وأهم الأسماء في عالم الموضة، وقد زينت تصاميمه العديد والعديد من إطلالات السجادة الحمراء . كما يذكر بأنه قد أعلن الأسبوع الماضي عن تنازله عن منصب الإدارة الإبداعية لمصمم دار Nina Ricci السابق بيتر كوبينغ Peter Copping الذي يشبهه كثيراً في الأسلوب والطابع الأنثوي الذي يطغى على تصاميمه.

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سيدتي