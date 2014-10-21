تذكري معنا أجمل تصاميم أوسكار دي لا رينتا على السجادة الحمراء



فقد عالم الموضة الليلة الماضية أحد أكبر وأهم أيقوناته؛ إذ توفي المصمم أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta، بعد معاناته مع المرض. وقد كان المصمم الراحل أحد الأسماء المتكررة في حفلات السجادة الحمراء، إذ لا تكاد تمر مناسبة من دون أن تظهر بصمته الأنثوية الرائعة على إطلالة أو أكثر من بينها. وفي هذا الموضوع نتذكر معًا أجمل الإطلالات التي حمت توقيع أوسكار خلال السنوات الماضية.

يتمتع أوسكار دي لا رينتا بلمسة أنثوية ناعمة تظهر في جميع تصاميمه وتزيد من أنوثة وجمال كل سيدة ترتديها. فخلال هذا العام شاهدنا إطلالات ملكية رائعة حملت توقيعه على السجادة الحمراء منها: إطلالة الممثلة الهندية فريدا بينتو Freida Pinto في مهرجان كان حيث اختارت فستانًا ناعمًا باللون البرتقالي، وجينيفر غارنر Jennifer Garner التي اختارت اللون الفضي لإطلالة كلاسيكية ناعمة باللون الفضي، وتايلر سويفت التي اختارت اللون الوردي لإطلالة ملكية بتوقيع أوسكار دي لا رينتا في حفل Met Ball لهذا العام، وبالحديث عن هذا الحفل يجب أن نذكر إطلالة سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker الدرامية التي أثارت الجدل.

ومن الإطلالات التي لا تنسى من هذا المصمم المبدع نذكر إطلالة الممثلة الشابة إيما واتسون Emma Watson بفستانها الفضي الأنيق في عام 2011 وإطلالة الممثلة إيمي أدامز Amy Adams بفستان مشابه في حفل الأوسكار لعام 2013 والفستان البراق الأنيق الذي اختارته كاميرون دياز Cameron Diaz في عام 2010. رحل المصمم أوسكار دي لا رينتا ولكن بصمته الأنيقة مازالت باقية ولا يمكن أن تنسى، وسيظل عالقًا في أذهاننا كأحد أبرز المصممين في التاريخ.

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