ارفعي البطاقة الحمراء في وجه برودة الشتاء

شتاء هذا العام سيكون زاخراً بالألوان المضيئة التي تؤطر مظهرك بومضات من الحيوية والانتعاش. ولعلّ اللون الأحمر هو واحد من هذه الألوان التي احتلّت مكان الصدارة في أغلب العروض في أسابيع الموضة الأربعة (نيويورك ولندن وميلان وباريس)، ومنها عرض المصمّم Tom Ford الذي استخدم الدرجات النقيّة من هذا اللون بتوليفة متجانسة إلى حدّ بعيد، مع خامات المخمل والدانتيل. كذلك، استعان المصمّم John Richmond باللون الأحمر ليكون أرضيّة مناسبة للرسوم الملوّنة، التي زيّنت أغلب ثيابه، فيما ارتأى المصمّم Zac Posen أن يقدّم هذا اللون في فساتين المساء الحالمة. أمّا دار Versace فإنّها قد ذهبت بعيداً، وأرسلت عارضاتها في طلات كاملة باللون الأحمر، تبدأ بالثياب وتنتهي عند الأحذية الحمراء المرتفعة السّاق (بوت) والحقائب الجلدية التي تبرق باللون الأحمر. الشيء نفسه فعلته المصمّمة Vivienne Westwood التي نجحت في توظيف تدرجات الأحمر في ثياب غارقة في الجمال والأناقة.

خفايا اللون الأحمر

• الأحمر لون حارّ يُشيع الدفء ويزيد من الشعور بالحرارة.

• يؤكد اختصاصيو النفس أنّ اللون الأحمر يُحسّن المزاج ويُثير العاطفة ويرفع من الثقة ويُزيل التردّد والخجل.

• كلمة (أحمر) تعني الجمال في كثير من اللغات والثقافات، كما في روسيا على سبيل المثال.

• في الصين، يستخدمون الأحمر في إشارة إلى الحظ السعيد والثروة.

• شعب السويد يستخدم علامات حمراء للتعريف بأفراد الطبقة الثريّة وذوي الوجاهة.

• تعتقد بعض الشعوب أنّ لبس اللون الأحمر يُطيل العمر.

• في سنغافورة، يُشير اللون الأحمر إلى الفرح والبهجة والسعادة.

• إذا نطقت بكلمة "أحمر" أمام خمسين شخصاً، فإنّ كلّ واحد منهم سيرسم في مخيّلته درجة من الأحمر مختلفة عن تلك التي يتخيّلها الآخر.

• يستخدم الرسامون اللون الأحمر كما يستخدم الطبّاخ التوابل في الطعام.

وصايا في لبس اللون الأحمر

• إذا كانت بشرتك بيضاء، فاختاري درجة الأحمر المائل إلى الزرقة. أمّا إذا كانت بشرتك سمراء أو داكنة، فإنّ الدرجة التي تناسبك هي الأحمر البرتقالي التوابلي.

• حافظي على مكياجك طبيعياً قدر الإمكان، وابتعدي عن الألوان الفاقعة، لأنّها لا تُناسب الثياب الحمراء، وقد توقعك في دائرة المبالغة والتكلّف.

• تجنّبي صبغ الشفاه باللون الأحمر الناري، إلا في حالات خاصّة جداً.

• الحذاء والحقيبة السوداوان مناسبان تماماً مع الثياب الحمراء. ويُمكن أيضاً اختيار الجلود ذات الألوان اللحميّة وتدرّجاتها.

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