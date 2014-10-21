ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com

انتهت الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وينشر FilGoal.com ترتيب بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فإذا كنت تلعب Fantasy مع أصدقاءك يمكنك الآن أن تنضم لدوري FilGoal.com ومنافسه رواد وكتاب الموقع.

تعرف علي تفاصيل دوري FilGoal.com وأنضم إلى أكثر من 1000 متسابق

و سينشر الموقع تقرير دوري بأسماء المتصدرين للدوري ونقاطهم بعد نهاية كل جولة من الدوري.

وتواجد حسن سليم وفريقه " Hasanola" في المركز الأول لأول مرة منذ بداية الدوري بعد ما وصل للنقطة 503 بعد نهاية ثمان جوالات.

وتقاسم كلا من عمر بدوي وفريقه " Special one 2" و رامي الفار وفريقه " Gaza City FC" المركز الثاني على بعد ست نقاط من المتصدر.

وحل فادي فادي وفريقه " AL KING HAZARD" في المركز الرابع بعد جمع 495 نقطة.

بينما جاء ناصر الجمال وفريقه " Why always Arsene !" في المركز الخامس على سلم ترتيب دوري FilGoal.com.

وسينشر FilGoal.com تقرير دوري قبل انطلاق كل جولة من الدوري الإنجليزي، لتقديم نصائح لرواد Fantasy فكونوا دائما على الموعد.