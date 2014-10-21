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ضبط موظف يدير شقته للأعمال المنافية للأداب ببنى سويف

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ضبط موظف يدير شقته للأعمال المنافية للأداب ببنى سويف ضبط موظف يدير شقته للأعمال المنافية للأداب ببنى سويف

اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف

القت مديرية أمن بني سويف، القبض على موظف يدير مسكنه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال أحد الشباب الذى يقوم بتسهيل مهمته، ويحضر له الرجال من راغبى المتعة، والنسوة الساقطات مقابل ملبغ مالي.

كانت معلومات وردت الى اللواء محمد عماد سامى مدير الأمن  تفيد قيام ” عمر. ر .ع (42 عامًا – موظف)، بإدارة شقة كائنة بدائرة بني سويف الجديدة شرق النيل، لأعمال الدعارة، واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة مقابل أجر مادي يتقاضاه نظير ذلك.

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث قاده المقدم عبدالسلام عمار رئيس مباحث الاداب واستهدف الشقة، وضبط بداخلها 4 أشخاص وهم ،عمر. ر. م، (42 عامًا – موظف – مقيم بقرية العساكرة مركز سمسطا)، وعلي. ح. ع (39 عامًا – موظف – مقيم مركز إهناسيا)، و سميرة. أ .م (23 عامًا – ربة منزل – مقيمة بقرية منشأة الحاج مركز إهناسيا)، وماجدة. ع. ع (40 عامًا – مقيمة بنفس العنوان)، أثناء ممارستهم الرذيلة. حرر عن ذلك المحضر رقم 1120 لسنة 2014 إداري قسم شرطة بني سويف وتولت النيابة التحقيق.

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