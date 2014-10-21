التحقيق مع 22 مدرساً مصرياً بقطر للاختلاط بين البنين والبنات

أحال الدكتور أيمن محمد ندا، المستشار الثقافي والتعليمي بالسفارة المصرية في قطر، 22 من المدرسين والمشرفين العاملين بمدرستي القاهرة والمصرية للغات، للتحقيق، بعد رصده العديد من المخالفات خلال تفقده العمل بالمدرستين، على رأسها تلوث مياه الشرب نتيجة الإهمال في العناية بمبردات المياه.

وأوضح ندا، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه رصد عدة مخالفات منها غياب التنظيم داخل الصفوف الدراسية، وعدم وجود سلات للمهملات بالصفوف بنسبة 80%، وتعطل المكيفات، والاختلاط بين البنات والبنين، والضرب بشتى الأنواع، كما رصد مخالفة جسيمة تتعلق بالتحدث فى السياسة، رغم تعميم المكتب الثقافي بمنع التحدث في السياسة داخل الصفوف المدرسية.

ونوه ندا إلى أنه أوقف المدرس الذي تحدث في السياسة عن العمل، مشيرا إلى أنه كان يتحدث إلى الطلاب مدافعا عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وانتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي.