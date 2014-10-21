سيروم القهوة أجدد علاج للشعر، هل جربته؟

السيروم هو عبارة عن مصل مغذٍّ منه نوع يستخدم كبلسم وعلاج للتقصف، ومنعم للشعر. ونوع يستخدم للعناية وتجميل البشرة. جربي ماسك القهوة للشعر بأسرع وقت ومن دون تردد فلا يمكن لهذه الحبيبات الغنيَّة بمضادات الأكسدة أن تخذلك، أي بعد شرب القهوة يمكن استخدام البقايا الراسبة كماسك للشعر وكذلك للبشرة والجسم، فماسك القهوة يقدِّم للشعر عدداً من المزايا تظهر بمجرد غسله وإزالة الماسك منه، وهناك وصفة رائعة وبسيطة يمكنك القيام بها في المنزل لتتألقي بشعرك اللامع وتلفتي الأنظار تعرفي عليها.

سيروم القهوة لقوة الشعر وصحته:

سيروم القهوة والعسل، يتم استخدامه على الشعر ويترك لمدَّة 15 دقيقة، قبل القيام بشطفه.

القهوة تضيف القوة والصحَّة لجميع أنواع الشعر، وتساعد على زيادة تعزيز لون الشعر، خاصة لذوات الشعر الغامق، مثل البني والأسمر. والعسل سيترك شعرك لامعاً وبراقاً لمدَّة يومين على الأقل.

وإليك طريقة عمل سيروم القهوة والعسل:

ـ 4 ملاعق صغيرة من القهوة، لا يهم أي نوع تستخدمين طالما كنت تستخدمين حبيبات القهوة، وقومي بطحنها.

ـ ملعقتان كبيرتان من العسل.

ـ قومي بخلط المقادير في وعاء أو إبريق.

ـ أضيفي أربع ملاعق من الماء المغلي على الخليط، ليساعد على ذوبان العسل.

ثم قومي بخلطها جيداً، ويجب أن يصبح الخليط مثل العجينة.

بعد الخلط قومي بتطبيق الخليط على الشعر الرطب أو الجاف لمدَّة من 15- 20 دقيقة.

ـ قومي بعد ذلك بشطف شعرك بالشامبو، وجففي شعرك بالروتين العادي الخاص بك.

ملحوظة مهمَّة: إذا كان شعرك جافاً أو فروة رأسك جافة، يمكنك استخدام ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الأصلي، وقومي بتدليكه على فروة الرأس والشعر، قبل قيامك بغسل شعرك بالشامبو.

يمكنك إضافة الزيت إلى الخليط لتحصلي على فوائد أكثر وترطيب أفضل لشعرك.

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