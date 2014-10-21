بالصور: نجمات يخضعن لعملية تصغير الصدر

يعتقد البعض أنّ الصدر الكبير جزء أساسيّ من الصور الجماليّة للمرأة، ما يُحفزّ العديد من النساء على اللجوء إلى عمليّات تكبير الصدر. لكنّ الأهمّ الذي يبقى هو التناسق بين الأجزاء جميعها لتأمين نظرة جماليّة متكاملة، إذ لا يُمكن للمرأة التي تتميّز بملامح ناعمة وصغيرة أن تكبّر صدرها. وفي الشهر الخاصّ بالتوعية على مرض سرطان الثدي، نذكّرك بالفحص الوقائيّ لجمال دائم.

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إليك بالصور نجمات تخلّصن من الصدر الكبير:

تميّزت الممثلة Jennifer Connelly لفترة طويلة بصدرها الكبير؛ وها هي في الأربعين من العمر تظهر بصدر صغير. والسؤال إن كانت الممثلة خضعت لعملية تصغير أم أنّ الصدر الكبير كان مصطنعاً؟

أما الممثلة Drew Barrymore فهي تصرّح بأنها خضعت لعملية تصغير الصدر للتخلص من آلام ظهرها. كما أنّها تجد صعوبة في اختيار الملابس المناسبة.

لكنّ Punky Brewster أجرت جراحة تصغير الصدر، عندما كانت في السادسة عشرة من العمر للتخلص من السخرية والانتقاد. وبالمقابل، وجدت مغنية الراب Queen Latifah صعوبة كبيرة في التأقلم مع شكلها الجديد بالصدر الصغير، على الرغم من أنّها اضطرت إلى إجراء هذه الجراحة للتخلّص من آلام الظهر.

إضافة إلى الأوجاع الجسدية التي يُسبّبها الصدر الكبير، يُفضّل البعض إجراء عمليّة تصغير الصدر للتخلّص من الترهلات التي يُصاب بها مع التقدّم في السنّ مثل Patricia Heaton .

وعلى الرّغم من موضة تكبير الصدر، ينزع العديد من النجمات السيليكون بعد فترة من الزمن، مثل Marie Osmond ، التي اعترفت بفشل كلّ عمليّات التجميل السابقة، وKris Jenner التي أجرت جراحة لإزالة الزرع.

وأنت سيدتي! لا تخجلي من حجم صدرك فتتسرّعي في إجراء عمليّات تكبير الصدر، بل حاولي اختيار الملابس التي تليق بشكل جسمك وتُبرز جمالك.

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