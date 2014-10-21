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راؤول يلعب مع نيويورك كوزموس ويقود أكاديميته للناشئين

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راؤول يلعب مع نيويورك كوزموس ويقود أكاديميته للناشئين راؤول يلعب مع نيويورك كوزموس ويقود أكاديميته للناشئين

(إفي): توصل أسطورة كرة القدم الإسباني ولاعب ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس إلى اتفاق مع نادي نيويورك كوزموس الأمريكي للعب في فريقه الأساسي وقيادة أكاديميته للناشئين.

وذكر مصدر مقرب من المفاوضات أن التوقيع الرسمي للتعاقد سيتم الأسبوع الجاري، وأن المهاجم الإسباني سيبدأ العمل على تطوير أكاديمية الناشئين التي يجب افتتاحها العام المقبل.

وسيلعب لاعب الإسباني السابق (37 عاما) مع نيويورك كوزموس في دوري الدرجة الثانية بالولايات المتحدة، علما بأن الموسم المقبل سينطلق في ربيع عام 2015.

ولعب راؤول في الموسمين الماضيين مع السد القطري، وكانت آخر مباراة خاضها معه في مارس الماضي.

وأمضى راؤول مع الريال 16 موسما ويعد الهداف التاريخي للنادي بـ323 هدفا، كما خاض 102 مباراة مع المنتخب الإسباني ويعد ثاني أكبر هدافيه بـ44 هدفا.

وحصد راؤول مع الريال، الذي تركه عام 2010 ، ستة ألقاب في الدوري ولقبين في كأس السوبر الإسبانية وثلاثة ألقاب في دوري الأبطال الأوروبي ولقب في كأس السوبر الأوروبية ولقبين في كأس إنتركونتينينتال.

لاحقا لعب لموسمين مع شالكه الألماني، وفاز معه بكأس السوبر الألمانية وكأس ألمانيا، كما حصد مع السد القطري بطولتي الدوري وكأس الأمير.

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