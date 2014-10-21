«المؤتمر»: ننسق مع الجنزوري لإعداد «قائمة وطنية» لانتخابات النواب

أعلن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، أن التنسيق مع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، ما زال مستمرًا، وسيتواصل خلال المرحلة المقبلة بطريقة رسمية، وذلك بعد موافقة المجلس الرئاسي للائتلاف على التنسيق معه وإعداد قائمة للجبهة.

وأوضح «صميدة» في بيان صادر عنه الثلاثاء، أن الهدف من التنسيق مع «الجنزوري» في «قائمته الوطنية» هو «التوصل لقائمة قومية تعبر عن الشعب المصري، خاصة في ظل أزمة وضعها المشرع في التمييز الإيجابي الذي لا يسمح باختيارات كثيرة في القائمة».

كان تحالف «الجبهة المصرية» عقد اجتماعًا في وقت سابق بمقر حزب مصر الحديثة، تم الاتفاق خلاله على إرجاء النظر في طلب الدكتور الجنزوري، بضم بعض أسماء من القائمة للترشح على قائمته الانتخابية إلى الاجتماع المقبل.

وشارك في ذلك الاجتماع الربان عمر صميدة، والدكتور على مصيلحي واللواء أمين راضي، والدكتور صفوت النحاس، ومصطفى بكري والدكتورة نيرمين شكري، وهشام الهرم، والسيد عبدالعال.

يأتى ذلك بالتزامن مع ترتيبات تجرى حاليًا لعقد اجتماع يضم «الجنزوري» والمجلس الرئاسي لـ«تيار الاستقلال»، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، وهو الاجتماع الثاني خلال أيام، لاستكمال المشاورات حول القائمة الوطنية الموحدة في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في إطار دعم «تيار الاستقلال» لجهود رئيس الوزراء الأسبق، لتشكيل قائمة انتخابية «وطنية موحدة».