استبعاد صبحي وفاروق من قائمة الأهلي للإسماعيلي.. وعودة إكرامي

عاد شريف إكرامي حارس الأهلي لقائمة الفريق الأحمر في مواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي في الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة إكرامي الذي تغيب عن مباراة اتحاد الشرطة السابقة للإصابة.

فيما استبعد الجهاز الفني أسماء مثل كريم بامبو ورمضان صبحي وإسلام رشدي ومحمد فاروق لأسباب فنية.

ويعود محمد رزق للظهور في قائمة الأهلي بعد تخلصه من الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عادل عبد المنعم - مسعد عوض

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - محمد نجيب - صبري رحيل - شريف حازم - حسين السيد

خط الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - أحمد خيري - محمود تريزيجيه - موسى يدان - محمد رزق - وليد سليمان

خط الهجوم: عمرو جمال - أحمد عبد الظاهر - عماد متعب