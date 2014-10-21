أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استبعاد صبحي وفاروق من قائمة الأهلي للإسماعيلي.. وعودة إكرامي

Google+ Print
استبعاد صبحي وفاروق من قائمة الأهلي للإسماعيلي.. وعودة إكرامي استبعاد صبحي وفاروق من قائمة الأهلي للإسماعيلي.. وعودة إكرامي

عاد شريف إكرامي حارس الأهلي لقائمة الفريق الأحمر في مواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي في الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة إكرامي الذي تغيب عن مباراة اتحاد الشرطة السابقة للإصابة.

فيما استبعد الجهاز الفني أسماء مثل كريم بامبو ورمضان صبحي وإسلام رشدي ومحمد فاروق لأسباب فنية.

ويعود محمد رزق للظهور في قائمة الأهلي بعد تخلصه من الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عادل عبد المنعم - مسعد عوض

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - محمد نجيب - صبري رحيل - شريف حازم - حسين السيد

خط الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - أحمد خيري - محمود تريزيجيه - موسى يدان - محمد رزق - وليد سليمان

خط الهجوم: عمرو جمال - أحمد عبد الظاهر - عماد متعب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع