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غياب الزعيم عن خطوبة ابنه الروحي خالد سرحان

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غياب الزعيم عن خطوبة ابنه الروحي خالد سرحان غياب الزعيم عن خطوبة ابنه الروحي خالد سرحان

الثلاثاء 21-10-2014 13:04

احتفل الفنان خالد سرحان بخطوبته على الإعلامية "شيماء الحسيني " مدير عام شركة ميريازون الوكيل الإعلاني لقناة "القاهرة والناس".

وقام العروسان بوضع "دبلة الخطوبة"، فى بفيلة العروس في منطقة 6 أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء، وبعدها انتقل العروسان إلى أحد المراكب النيلية للسهر مع الأصدقاء.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والأصدقاء من الأعلام والمذيعات والمنتجين وبالرغم من حضور أبناء الفنان عادل إمام وشقيقه عصام لحفل الخطوبة، إلا أنّ اللافت كان غياب الزعيم عن الخطوبة بالرغم من أنه يعتبر أنّ خالد هو ابنه الروحي والزعيم هو الذي اكتشفه ويسانده ويشجعه في كل خطواته الفنية.

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سيدتي