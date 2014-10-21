أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذا هو موعد إنجاب كيت ميدلتون

Google+ Print
هذا هو موعد إنجاب كيت ميدلتون هذا هو موعد إنجاب كيت ميدلتون

الثلاثاء 21-10-2014 12:34

أصدر الأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton بياناً أكدا فيه أن طفلهما الثاني سيولد في نيسان 2015.
وجاء في البيان "بكل سعادة، يؤكد دوق ودوقة كامبريدج أنهما ينتظران ولادة طفلهما الثاني في نيسان 2015"، كما ذكر البيان أن Kate لا تزال تعاني من تقيؤات حادة كما حصل معها في حملها الأول بالأمير George، لكنّ وضعها الصحي يتحسن مع الوقت.
وقد جاء هذا البيان عشية مشاركة Kate في أول مناسبة عامة لها منذ شهرين.
يذكر أن الطفل الذي سيولد سيكون الرابع في ترتيب العرش بعد جده الأمير Charles ووالده الأمير William وشقيقه الأمير George.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي