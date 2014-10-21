هذا هو موعد إنجاب كيت ميدلتون

أصدر الأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton بياناً أكدا فيه أن طفلهما الثاني سيولد في نيسان 2015.

وجاء في البيان "بكل سعادة، يؤكد دوق ودوقة كامبريدج أنهما ينتظران ولادة طفلهما الثاني في نيسان 2015"، كما ذكر البيان أن Kate لا تزال تعاني من تقيؤات حادة كما حصل معها في حملها الأول بالأمير George، لكنّ وضعها الصحي يتحسن مع الوقت.

وقد جاء هذا البيان عشية مشاركة Kate في أول مناسبة عامة لها منذ شهرين.

يذكر أن الطفل الذي سيولد سيكون الرابع في ترتيب العرش بعد جده الأمير Charles ووالده الأمير William وشقيقه الأمير George.