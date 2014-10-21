Guardians of the Galaxy الأول عالمياً مجدداً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، تراجع فيلم Anabelle الى المرتبة الخامسة حيث حصد 19.2 مليون دولار، وعاد فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 20 مليون دولار، وبقي فيلم Gone Girl في المرتبة الثالثة حاصداً 20.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Dracula Untold من المرتبة الأولى الى الثانية مع 22.5 مليون دولار وتقدّم فيلم Guardians of the Galaxy ليحتلّ مجدداً المرتبة الأولى حيث حصد 23.1 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم The Best of Me في المرتبة الخامسة مع 10 مليون دولار، وتراجع فيلم Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day من المرتبة الثالثة الى الرابعة حيث جمع 11.4 مليون دولار، ودخل فيلم The Book of Life مباشرة في المرتبة الثالثة حيث حصد 17 مليون دولار وتراجع فيلم Gone Girl من المرتبة الأولى الى الثانية مع 17.5 مليون دولار، ودخل فيلم Fury مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 23.7 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم The Best of Me في المرتبة الخامسة مع 4900 مشاهد، وتراجع فيلم Left Behind الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 5294 شخص، وبقي فيلم Gone Girl في المرتبة الثالثة مع 5954 مشاهد، ودخل فيلم The Judge مباشرة في المرتبة الثانية مع 7721 مشاهد وبقي فيلم Anabelle في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 8470 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم The Best of Me في المرتبة الخامسة حيث شاهده 14795 شخص، وتراجع فيلم Bang Bang الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 19534 شخص، وتراجع فيلم Dracula Untold من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 31357 شخص، ودخل فيلم Left Behind في المرتبة الثانية مع 31778 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Gone Girl مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 38399 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة بقاء فيلم "حديد" حيث جمع 559 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم "حماتي بتحبني" في المرتبة الرابعة حاصداً 923 ألف جنيه، وصمد فيلم "عمر وسلوى" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد مليونين و 322 ألف جنيه، وما زال فيلم "واحد صعيدي" في المرتبة الثانية مع 3 مليون و 505 آلاف جنيه وتمكن فيلم "الجزيرة 2" من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن حصد 9 مليون جنيه.