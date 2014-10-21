10 مشاهيرأولادهم برعوا في عرض الأزياء

من البديهي أن يكون لحياة الشهرة التي يعيشها الأهل تأثير كبيرعلى حياة أطفالهم. وبغض النظر إن كان التأثير إيجابياً أو سلبياَ، إلا أن ذلك سيرسم مستقبلهم دون أدنى الشك. فبعض أطفال المشاهير يكرهون الأضواء وحياة الشهرة ويعملون جاهدين للمحافظة على حياتهم الخاصة، فيما يسعى آخرون ليسرقوا الأضواء من أهلهم والسير على خطى الشهرة.

وفي هذا السياق، اخترنا لكم 10 أبناء مشاهير برعوا في مجال عرض الأزياء، وهذه لائحة بالأسماء:

1- Sailor Cook: والدتها Christie Brinkley، وهي واحدة من أشهر عارضات الأزياء رغم أن عمرها لم يتخط الـ15 عاماً.

2- Kaia Gerber: والدتها Cindy Crawford، عارضة أزياء مع Versace رغم أن عمرها لم يتخط الـ12 عاماً.

3- Ireland Basinger Baldwin: والدتها Kim ووالدها Alec، وكانت تتمتع بشهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي قبل أن تقنعها والدتها بدخول عالم عرض الأزياء العام المنصرم، وهي تبلغ 17 عاماً.

4- Georgia May Jagger: ابنة Mick Jagger وJerry Hall وهي عارضة أزياء مميزة تبلغ من العمر 21 عاماً.

5- Romeo Beckham: ابن David وVictoria Beckham، قدم عروض أزياء خاصة بـBurberry عام 2010 عندما كان يبلغ من العمر 8 أعوام.

6- Dannielynn Birkhead: والدتها Anna Nicole Smith، وقد قدمت عروض أزياء خاصة بـGuess العام المنصرم عندما كانت تبلغ من العمر 6 أعوام.

7- Dree Hemingway: والدتها Mariel Hemingway، بدأت بتقديم عروض الأزياء عام 2009 مع دار Givenchy وهي الآن عارضة أزياء شهيرة.

8- Dakota Johnson: ابنة Don Johnson و Melanie Griffit، وقد بدأت بتقديم عروض الأزياء لصالح IMG، ومن المتوقع أن تكون من أشهر العارضات عالمياً.

9- Riley Keough: حفيدة Elvis وابنة Lisa Marie Presley، بدأت بتقديم عروض الأزياء مع IMG، وظهرت على غلاف مجلة Vogue عام 2004، ورغم الشهرة الكبيرة التي حصلت عليها في عرض الأزياء إلا أنها بدأت تتجه للتمثيل الآن.

10- Anja Mazur: والدتها عارضة الأزياء Alessandra Ambrosio، وهي تبلغ من العمر 5 أعوام وقد قدمت عروضاً لـFog، ومن المتوقع أن تصبح عارضة أزياء عالمية.