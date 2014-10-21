هل ستزور السلطانة هيام دبي ومجموعة MBC قريباً؟

تسرب للصحافة التركية خبر تلقي الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، دعوة خاصة لزيارة إمارة دبي وتحديداً مجموعة قنوات MBC في الأيام المقبلة، خاصة وأن إحدى قنواتها (MBC مصر) تعرض لها حالياً الحلقات الأولى من الموسم الثالث من مسلسلها التاريخي الشهير "حريم السلطان"، الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة عربية لم يسجلها أي مسلسل تاريخي قبله.

ولم يصدر تأكيد على هذه الزيارة من قبل مريم أوزيرلي لغاية اللحظة، لكن الصحافة التركية توقّعت أن تتم هذه الزيارة في منتصف الشهر الحالي.

يبقى أن نذكر أن أوزيرلي تستعد لمسلسلها التركي الجديد الذي ستعود من خلاله إلى بلدها تركيا، بعد مغادرتها له منذ ما يقارب العام والأربعة أشهر إثر إنسحابها من الحلقات الثلاث الأخيرة من الموسم الثالث من "حريم السلطان" .

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