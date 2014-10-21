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وفاة المصمم العالمي أوسكار دي لارنتا

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وفاة المصمم العالمي أوسكار دي لارنتا وفاة المصمم العالمي أوسكار دي لارنتا

الثلاثاء 21-10-2014 13:27

توفي مصمم الأزياء العالمي Oscar de la Renta عن عمر ناهز الـ82 عاماً، وبعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن Oscar توفي في منزله بمدينة Kent بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعاني من السرطان منذ أكثر من 8 أعوام.
Oscar هو أحد أعظم مصممي الأزياء في العالم، حيث عرف بتصاميمه لفساتين رومانسية، وهو حاصل على عدة جوائز عالمية.
وقد ولد المصمم العالمي بالعاصمة الدومينيكانية، سانتو دومينغو عام 1932، وفي سن الـ 18 سافر إلى مدريد لدراسة الرسم في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة سان فيرناندو، واشتهر لارنتا الستينيات عندما كان مصمما لفساتين سيدة أمريكا الأولى سابقا Jackie Kennedy، ليصمم بعدها لأهم شخصيات عالمية.
يذكر أن آخر فستان صممه الراحل Oscar de la Renta، كان فستان زفاف أمل علم الدين زوجة النجم العالمي George Clooney منذ أقل من شهر.

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سيدتي