"تنفيذى الإسكندرية" يوافق على مسابقة لتسويق تحويل المنشية لمنطقة خدمية تعليمية

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية اجتماعا، برئاسة المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، وبأمانة الدكتور السكرتير العام، وبحضور الدكتور نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد وكافة القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة، حيث تم الموافقة على مقترح بعمل مسابقة لوضع تصور تسويقى لنوع المشاريع المختلفة بالمحافظة لإمكانية عرضها فى مزايدة، ومنها مقترح أن تكون أرض البطاطين بالمنشية الجديدة منطقة خدمية تعليمية.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل شارع الربط بين الخريطة التخطيطية المعتمدة وإعادة تخطيط وتهذيب لوحة رقم (26) شرق الهانوفيل، المعتمد بها شارع بعرض ثمانية أمتار والخريطة التخطيطية المعتمدة مشروع تهذيب شرق الهانوفيل خريطة رقم (30) والمعتمدة بها شارع بعرض عشرة أمتار ليصبح شارع الربط بين الخريطتين بعرض (10 م).

وكذلك اعتماد مشروع تعديل جزء من خريطة 7 مشروع اعتماد وتعديل خطوط تنظيم للشوارع المحيطة بشركة الزيوت المستخلصة بمحرم بك طبقاً للطبيعة والقانون 119 لسنة 2008.

كما تم الموافقة على اعتماد مشروع تعديل خط تنظيم شارع توت عنخ آمون من نفق كليوباترا حتى نفق مصطفى كامل بسموحة، ليصبح 20 م والسابق اعتماده بعرض (33) ضمن خريطة مشروع تخطيط منطقة سموحة المنطقة الأولى.

وكذلك الموافقة على تعديل بعض خطوط التنظيم فى خريطة (مشروع تهذيب وتخطيط خريطة د/ 6 منطقة أبو تلات) السابق اعتمادها بقرار المجلس التنفيذى والمجلس الشعبى المحلى والمحافظ، والموافقة على اعتماد خريطة تخطيط وتهذيب شارع السكة الحديد سابقاً (الموازى لشارع أم زغيو) بحى العجمى.

ووافق المجلس أيضاً على إعادة عرض اقتراح مديرية الإسكان والمرافق الخاصة بمطالبة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء استكمال إجراءات نقل ملكية موزع الكهرباء إلى شركة توزيع الكهرباء دون الأرض، حيث يتم احتفاظ الجهة المالكة بأرض ومبانى موزع الكهرباء المشار إليها.