تأجيل امتحان طلاب الأزهر بالدقهلية 3 ساعات لقطع الأهالى طريق القطار

قررت جامعة الأزهر تأجيل الامتحانات بفرع الجامعة بتفهنا الأشراف ومدينة المنصورة لمدة ٣ ساعات بسبب قطع طريق بنها المنصورة من قبل الأهالى، وتوقف حركة القطارات.

قال الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه بحرى، إن التأجيل لم يكن لمدة زمنية كبيرة وإن الجامعة اضطرت لذلك حرصا على عدم حرمان الطالب من حقه لسبب خارج عن إرادته.

وأكد أن بعض الطلاب تعرضوا لتحرير محاضر غش لاستخدامهم البلوتوث والتليفون المحمول فى الغش، موضحا أن نسبة الغش لم تكن كبيرة وأن الجامعة تتخذ الإجراء العادى وإذا تكرر الحدث يحرم الطالب من استكمال امتحان التيرم.