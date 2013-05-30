أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تأجيل امتحان طلاب الأزهر بالدقهلية 3 ساعات لقطع الأهالى طريق القطار

Google+ Print
تأجيل امتحان طلاب الأزهر بالدقهلية 3 ساعات لقطع الأهالى طريق القطار تأجيل امتحان طلاب الأزهر بالدقهلية 3 ساعات لقطع الأهالى طريق القطار

قررت جامعة الأزهر تأجيل الامتحانات بفرع الجامعة بتفهنا الأشراف ومدينة المنصورة لمدة ٣ ساعات بسبب قطع طريق بنها المنصورة من قبل الأهالى، وتوقف حركة القطارات.

قال الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه بحرى، إن التأجيل لم يكن لمدة زمنية كبيرة وإن الجامعة اضطرت لذلك حرصا على عدم حرمان الطالب من حقه لسبب خارج عن إرادته.

وأكد أن بعض الطلاب تعرضوا لتحرير محاضر غش لاستخدامهم البلوتوث والتليفون المحمول فى الغش، موضحا أن نسبة الغش لم تكن كبيرة وأن الجامعة تتخذ الإجراء العادى وإذا تكرر الحدث يحرم الطالب من استكمال امتحان التيرم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365