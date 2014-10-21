بلاغ سلبى بوجود سيارة مخففة بالقرب من مزلقان سكة حديد بالمنوفية

سادت حالة من الذعر ، صباح اليوم الثلاثاء ، بين أهالى قرية البتانون لاشتباههم فى سيارة متروكة بطريق ” شبين الكوم – الشهداء ” فى احتوائها على متفجرات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بوجود سيارة متروكة بطريق ” شبين الكوم – الشهداء ” بالقرب من مزلقان البتانون.

تبين بالفحص ان السيارة تحمل رقم “س ط س 351″ ماركة سوزوكى بيضاء اللون مغلقة الابواب ؛ وتبين خلوها من ثمة مواد متفجرة ؛ تم التحفظ على السيارة وجارى رفع بصمتى الشاسية والموتور واتخاذ اجراءات النشر.

تم تحرير محضر رقم 5503 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة ؛ وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.