نجاة كوكب المريخ ومعدات ناسا من مذنب كان على وشك الاصدام بهم

لقد كان أقرب مذنب اقترب من الاصطدام بكوكب، وفقاً لما يعرفه العلماء، ولكن الأمور سارت على ما يرام بالنسبة لكوكب المريخ، الذي شهد تحليق المذنب على مسافة 139.5 ألف كم فقط من سطحه.

إذ تمكن المذنب (C/2013 A1) المسمى (Siding Spring)، وفقا لـ«CNN»من المرور بمحاذاة سطح كوكب المريخ، وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا” إلى أن معداتها ومركباتها، التي تحوم حول الكوكب الأحمر ” المريخ ” نفذت من الموقف بسلام، بعد أن تحركت لتتخذ موقعاً بعيداً من مسار المذنب.

وإن لم تقم الوكالة بتحريك معداتها عن مسار المذنب، فإن الغبار والغازات التي كانت تسير بسرعة فاقت 200 ألف كيلومتر في الساعة، كانت لتمحوها في لحظة.

ويشار إلى أن المذنب، لن يشكل خطراً على الأرض، إذ أكمل في مساره عبر المجرة، وتمكنت عدد من التلسكوبات الأرضية مثل هابل و”Space Telescope” من التقاط صور للمذنب.