بالصور..السيسي يشهد إنضمام طرازات جديدة من اللنشات السريعة بمناورة “ذات الصواري”

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المناورة البحرية ” ذات الصوارى ” التى نفذتها القوات البحرية بالذخيرة الحية بمشاركة عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات ، وبإشتراك عناصر الصاعقة البحرية والمقاتلات متعددة المهام من طراز إف 16 ، والهليكوبتر المسلح.

تضمنت المناورات العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات والتى من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وحماية الأهداف الإقتصادية فى البحر وعلى الساحل ، وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر والتصدى لتشكيل بحرى معادى بالصواريخ السطح سطح والمدفعية.

وشهدت المناورة إنضمام طرازات جديدة من اللنشات السريعة والتى من بينها عدد من القطع التى تم تصميمها وتصنيعها بأيدى وخبرات رجال القوات البحرية ، كما قام الرئيس السيسى بإفتتاح عدد من المنشآت الفنية والإدارية بقيادة القوات البحرية.

حضر المناورة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.