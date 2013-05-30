أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ السويس: إنشاء محطة مياه قرب نفق أحمد حمدى بـ 11 مليون جنيه

Google+ Print
محافظ السويس: إنشاء محطة مياه قرب نفق أحمد حمدى بـ 11 مليون جنيه محافظ السويس: إنشاء محطة مياه قرب نفق أحمد حمدى بـ 11 مليون جنيه

أعلن اللواء سمير عجلان محافظ السويس، عن تدشين محطة جديدة بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى وتم اعتماد مبلغ ١١ مليون جنيه من الهيئة القومية لمياه الشرب، جاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس مع شباب ومزارعى قرى شباب الخرجين بحى الجناين ظهر اليوم.

أكد المحافظ، أنه يعمل على حل مشكلة رغيف الخبز وتحسين جودته وسوف يتم تكثيف حملات لتحسين شكل الرغيف وتزويد القرى بالخبز اللازم حال انقطاع التيار الكهربائى الذى يؤثر على عمل الأفران.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف اللواء شريف حسن الطوخى رئيس حى فيصل، بالتواجد يومين بالأسبوع للمرور وحل المشاكل الطارئة بقرى شباب الخريجين .

من جانبه قال المهندس حسن كامل مدير الإسكان، إنه جارى الآن إنشاء خزان مع عدد ٢ طرمبه لمياه الشرب من قرية محمد عبده إلى قرية الرائد .

بدوره طالب أشرف صابر رئيس مجلس إدارة قرية محمد عبده، بسرعة إنارة المدخل الرئيسى للقرية والانتهاء من استكمال الملعب وسرعة تخصيص أرض دار مناسبات قرية محمد عبده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات