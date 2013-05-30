محافظ السويس: إنشاء محطة مياه قرب نفق أحمد حمدى بـ 11 مليون جنيه

أعلن اللواء سمير عجلان محافظ السويس، عن تدشين محطة جديدة بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى وتم اعتماد مبلغ ١١ مليون جنيه من الهيئة القومية لمياه الشرب، جاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس مع شباب ومزارعى قرى شباب الخرجين بحى الجناين ظهر اليوم.

أكد المحافظ، أنه يعمل على حل مشكلة رغيف الخبز وتحسين جودته وسوف يتم تكثيف حملات التموين لتحسين شكل الرغيف وتزويد القرى بالخبز اللازم حال انقطاع التيار الكهربائى الذى يؤثر على عمل الأفران.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف اللواء شريف حسن الطوخى رئيس حى فيصل، بالتواجد يومين بالأسبوع للمرور وحل المشاكل الطارئة بقرى شباب الخريجين .

من جانبه قال المهندس حسن كامل مدير الإسكان، إنه جارى الآن إنشاء خزان مع عدد ٢ طرمبه لمياه الشرب من قرية محمد عبده إلى قرية الرائد .

بدوره طالب أشرف صابر رئيس مجلس إدارة قرية محمد عبده، بسرعة إنارة المدخل الرئيسى للقرية والانتهاء من استكمال الملعب وسرعة تخصيص أرض دار مناسبات قرية محمد عبده.