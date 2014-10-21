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بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الصالات والخدمات بموانئ البحر الأحمر‎

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بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الصالات والخدمات بموانئ البحر الأحمر‎ بدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الصالات والخدمات بموانئ البحر الأحمر‎

هيئة موانئ البحر الاحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن بدء إجراء صيانة صالات الوصول والسفر بالموانىء ، عقب الانتهاء من موسم الحج وعمالة الحج ، حيث شهدت موانى البحر الأحمر سفر ووصول أكثر من 10 الاف حاج و 25 الف من عمالة الحج مما استدعى إجراء صيانة للصالات و الخدمات المقدمة بالموانى.

وأضاف عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لموانىء البحر الأحمر ان الهيئة تعمل دوماً على رفع كفاءة الخدمات والحفاظ على البنية التحتية وإجراء أعمال صيانة للصالات والوحدات البحرية بصفة مستمرة ، وذلك من خلال ورش الهيئة وعمالة مدربة من العمالين بورش الهيئة ، تعمل الهيئة على التأكد من صلاحية الوحدات البحرية للإبحار بصفة مستمرة.

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