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بعد أزمة «دنيا حبيبتي».. نادية لطفي تهاجم الرقابة على المصنفات الفنية

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بعد أزمة «دنيا حبيبتي».. نادية لطفي تهاجم الرقابة على المصنفات الفنية بعد أزمة «دنيا حبيبتي».. نادية لطفي تهاجم الرقابة على المصنفات الفنية

نادية لطفي

عبرت الفنانة نادية لطفي، عن استياءها من موقف الرقابة على المصنفات الفنية من مسرحية المخرج الكبير جلال الشرقاوي«دنيا حبيبتي»، قائلة: «يبدو أن الرقابة تحتاج إلى رقابة».

وأضافت لطفي خلال مداخلة أجرتها ببرنامج  «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC : نحتاج لرقابة مثقفة قادرة على تقيم الأعمال الفنية، وأطالب الجميع خاصة النشئ بحضورعرض مسرحية «دنيا حبيبتي» للجميع، وذلك لأنها توثق مرحلة هامة في تاريخ .

وفي نفس الصدد، قال الفنان كمال أبو رية -أحد أبطال العرض-: هناك سوء اختيار لمن يعملون بالنقابة عدد كبير منهم ليس له علاقة بالفن أساسًا.
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> وتُعد أزمة «دنيا حبيبتي» هى ليست الأزمة الأولى التي يواجهه مسرح الفنان الكبير جلال الشرقاوي، ففي عام 2010 واجه أزمة إغلاق وتشميع المسرح بعد بداية عرض «دُنيا أراجوزات»، وذلك وفقًا لقرار من محافظة القاهرة.

وكانت الرقابة على المصنفات الفنية قد وجهت إنذارًا لمسرحية «دنيا حبيبتي»، مطالبة الالتزام بالنص المُقدم، وإلا ستتتخذ الإجراءات القانونية.

واتهم الشرقاوي في تصريحات سابقة له الإخوان بمحاولة وقف عرضه قائلًا: يبدو أن إدارة الرقابة على المصنفات الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة قد تم اختراقها من الإخوان الإرهابيين.

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أونا

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