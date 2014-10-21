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بدء جلسة مرافعة المدعيين بالحق المدني في «أحداث الاتحادية»

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بدء جلسة مرافعة المدعيين بالحق المدني في «أحداث الاتحادية» بدء جلسة مرافعة المدعيين بالحق المدني في «أحداث الاتحادية»

أرشيفية

بدأت الان محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية احداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.

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