بدء جلسة مرافعة المدعيين بالحق المدني في «أحداث الاتحادية»

بدأت الان محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية احداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.