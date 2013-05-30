14 ماكينة غسيل كلوى جديدة ووحدتين لتنقية المياه بمستشفيات الفيوم

وافقت الوزارة على تزويد مديرية الشئون الصحية بالفيوم بعدد 14 ماكينة غسيل كلوى جديدة ووحدتين لتنقية المياه، وذلك للبدء فى تجهيز وحدة غسيل كلى أطفال بمستشفى الفيوم العام وأخرى بمستشفى الحميات وإحلال بعض ماكينات الغسيل الكلوى القديمة بأخرى جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم، والدكتور مدحت شكرى وكيل وزارة الصحة، لمناقشة خطة المحافظة لتطوير القطاع الصحى ورصد الاحتياجات لتلبيتها وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق العمل، بحضور الدكتور حسام السقا مدير عام التأمين الصحى بالفيوم.

وفى هذا الإطار أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالإسراع فى تركيب ماكينات الغسيل الكلوى الجديدة فور وصولها والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على المستشفيات للتأكد من دخول الماكينات حيز الخدمة، موكداً استمرار المحافظة فى دعم قطاع الصحة للارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.