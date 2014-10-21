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وزير التخطيط : الحكومة تدرس منح الشباب للأراضى بمشروع المليون فدان

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وزير التخطيط : الحكومة تدرس منح الشباب للأراضى بمشروع المليون فدان وزير التخطيط : الحكومة تدرس منح الشباب للأراضى بمشروع المليون فدان

الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن “ تدرس منح الشباب مساحات من الأراضي المقرر إصلاحها في إطار مشروع استصلاح 4 ملايين فدان والتي تبدأ بمليون فدان خلال العام الجاري 2014 – 2015″.

وأوضح العربي – في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي اليوم الثلاثاء – أن نموذج قرية الأمل في الإسماعيلية سوف يتم إعادة دراستها من أجل أن تكون نموذجا للتعاونيات ولكن الهادفة إلي الربح.

وأضاف أنه “من المقرر أن يتم إنشاء جمعيات تعاونية ولكن هادفة للربح، وستساهم الحكومة في جزء من إنشائها لكي تستطيع الاستمرار ومن ثم سيتم ترك إدارتها للجمعية وتشغيلها”.

وعن تراجع النفط العالمية وتأثيره على الاقتصاد المصري، أوضح وزير التخطيط أن تراجع الأسعار يصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة ويخفف من الأعباء الواقعة عليه من خلال تخفيض قيمة المصروفات على استيراد مواد الطاقة، مشيرا إلي أن إعداد الموازنة العامة يتم بناء على توقعات لأسعار النفط بسعر مرتفع للبرميل من أجل الاستعداد لأي تقلبات سعرية خلال العام.

 

أ ش أ

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