"طرق دبي" تطلق باقات متعددة للاشتراك في (نول)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن طرح باقات جديدة من الاشتراكات اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية والسنوية في بطاقة التعرفة الموحدة (نول)، تتيح لمستخدمي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة الحصول على خصومات في التعرفة تصل لـ 47%، كما أعلنت الهيئة عن توسيع شريحة المستفيدين من خصم 50% من قيمة التعرفة لتشمل إلى جانب الطلاب، فئتي الضمان الاجتماعي (الحاصلين على المساعدات الاجتماعية)، وكبار السن الذين تجاوز عمرهم 60 سنة من المواطنين والمقيمين بعد أن كانت تقتصر على المواطنين في السابق، وسيتم تفعيل الباقات الجديدة في 11 نوفمبر المقبل بالتزامن مع تشغيل ترام دبي.

وقال سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات إن طرح الباقات الجديدة جاء بعد دراسة مستفيضة ومُسوحات ميدانية لمستخدمي وسائل النقل الجماعي وتحديداً مترو دبي الذي مضى على تشغيله أكثر من خمسة أعوام، وبناء على نتائج هذه الدراسات والمسوحات وتلبيةً لاحتياجات ورغبات المستخدمين من الافراد والمؤسسات، تم تصميم الباقات المختلفة لتخدم شريحة واسعة من المستخدمين الدائمين لوسائل النقل الجماعي الذين يشكلون أكثر من 90% من الركاب بغية تحقيق السعادة للسكان، مؤكداً أن الباقات الجديدة تعتبر الخيار الأفضل للأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل الجماعي بشكل منتظم، وتعد باقة الاشتراك السنوي خياراً مثالياً للمؤسسات والشركات التي توفر لموظفيها خدمة النقل بالمواصلات العامة.

وأضاف: تم تقسيم الاشتراك في الباقات إلى ثلاثة مستويات المستوى الأول يخول الركاب استخدام وسائل النقل الجماعي التي تشمل (مترو دبي، ترام دبي، حافلات المواصلات العامة) للتنقل في منطقة واحدة، ويتيح المستوى الثاني الركاب استخدم الباقة للتنقل بين منطقتين، أما المستوى الثالث فيتيح للركاب استخدامها للتنقل في جميع مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن الباقات الجديدة توفر خصومات تصل إلى 47% في بعض الفئات، حيث ترتفع نسبة الخصم كلما زادت مدة الاشتراك وعدد المناطق المغطاة، فعلى سبيل المثال ستكون تعرفة استخدام وسائل النقل الجماعي للاشتراك السنوي سبعة دراهم و30 فلساً يومياً للتنقل في جميع مناطق إمارة دبي، وثلاثة درهم و65 فلساً يومياً لفئات الطلاب وكبار السن والضمان الاجتماعي، في حين ستكون التعرفة اليومية للمشترك السنوي في منطقتين اربعة درهم و84 فلساً، ودرهمان و42 فلساً لفئات الطلاب وكبار السن والضمان الاجتماعي، وستكون تعرفة التنقل اليومي للمشترك السنوي لمنطقة واحدة درهمان و90 فلساً، وستكون التعرفة درهم واحد و45 فلساً لفئات الطلاب وكبار السن والضمان الاجتماعي.

تعرفة الباقات

تبلغ قيمة الاشراك السنوي في الدرجة الفضية للمستوى الأول (التنقل في منطقة واحدة) 1060 درهما، وتبلغ قيمة الاشتراك السنوي للمستوى الثاني (التنقل بين منطقتين) 1770 درهماً، في حين تبلغ قيمة الاشتراك في المستوى الثالث (التنقل في جميع مناطق الإمارة) 2670 درهماً، وتبلغ قيمة الاشتراك في باقة الربع سنوية 330 درهماً للمستوى الأول، و550 درهماً للمستوى الثاني، و830 درهماً للمستوى الثالث، فيما تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 140 درهماً للمستوى الأول، و230 درهماً للمستوى الثاني، و350 درهماً للمستوى الثالث، وتبلغ قيمة الاشتراك في الباقة الاسبوعية 50 درهماً للمستوى الأول، و80 درهماً للمستوى الثاني، و110 دراهم للمستوى الثالث، أما باقة الاشتراك اليومي فتبلغ قيمتها 20 درهماً وتتيح لحاملها التنقل في جميع مناطق الإمارة، وستحصل فئات الطلاب كبار السن والضمان الاجتماعي على خصم مقداره 50% من قيمة جميع الباقات باستثناء باقة الاشتراك اليومي.

أما بالنسبة للدرجة الذهبية فتبلغ قيمة الاشتراك السنوي في المستوى الأول 2120 درهما، وتبلغ قيمة الاشتراك السنوي للمستوى الثاني 3540 درهماً، في حين تبلغ قيمة الاشتراك في المستوى الثالث 5340 درهماً، وتبلغ قيمة الاشتراك في باقة الربع سنوية 660 درهماً للمستوى الأول، و1100 درهماً للمستوى الثاني، و1660 درهماً للمستوى الثالث، فيما تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 280 درهماً للمستوى الأول، و460 درهماً للمستوى الثاني، و700 درهماً للمستوى الثالث، وتبلغ قيمة الاشتراك في الباقة الاسبوعية 100 درهماً للمستوى الأول، و160 درهماً للمستوى الثاني، و220 دراهم للمستوى الثالث، أما باقة الاشتراك اليومي فتبلغ قيمتها 40 درهماً.

تعرفة تنافسية

اظهرت الدراسات والمقارنات المعيارية أن تعرفة استخدام وسائل النقل الجماعي في دبي تعتبر الأقل من بين نظيراتها في المدن العالمية مثل لندن وباريس ونيوزيلاندا وهونج كونج وشيكاجو، فعلى سبيل المثال تصل قيمة التعرفة اليومية في لندن 118 درهماً، وفي باريس 51 درهماً وفي نيوزيلاندا 44 درهماً في حين تبلغ قيمة التعرفة اليومية في دبي 20 درهماً فقط، وتنخفض التعرفة الشهرية في دبي بنسبة 79% عن التعرفة في لندن، ففي حين تبلغ تعرفة الاشتراك الشهري في دبي 350 درهماً، تصل هذه التعرفة إلى 1714 درهماً في لندن، و1328 درهماً في نيوزيلاندا، و1088 درهماً في هولندا، و543 درهماً في باريس، أما على المستوى الاشتراك السنوي تبلغ قيمة التعرفة في لندن 17850 درهماً، وفي هولندا 10879 درهماً، وفي باريس 5620 درهماً، في حين تبلغ قيمة التعرفة السنوية في دبي 2670 درهماً.

الحصول على الباقة

وضعت الهيئة آلية مبسطة وقنوات متعددة للاشتراك في مختلف الباقات لجميع فئات بطاقات (نول)، وتتلخص هذه الآلية في الاجراءات التالية:

• تحديد نوع بطاقة (نول) المراد شراءها ( الزرقاء، الذهبية، الفضية، التذكرة الحمراء).

• بالنسبة للمشتركين في البطاقات الشخصية الزرقاء، ينبغي عليهم اختيار الفئة التي ينتمون لها (طلاب، كبار السن، الضمان الاجتماعي، المعاقين، المتعاملين العاديين)، وذلك للحصول على الخصومات المحددة لكل فئة.

• بعد اختيار البطاقة يتم تحديد نوع الاشتراك المطلوب (اسبوعي، شهري، ربع سنوي، سنوي).

• يقوم بعد ذلك العميل باختيار المنطقة التي يريد التنقل فيها (المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث).

• بعد تحديد كافة البيانات ودفع قيمة الاشتراك، يقوم المشغل باستكمال اجراءات تعبئة الاشتراك على البطاقة.

• يقوم المشغل بتفعيل الاشتراك خلال خمس أيام من تاريخ الشراء او سيتم تفعيل البطاقة آلياً بعد خمسة أيام.

• بعد ذلك يمكن للعميل استخدام البطاقة في التنقل باستخدام مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة.