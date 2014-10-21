حبس متهم 4 أيام لقتله عجوز بالدرب الأحمر

أمر أحمد عبد الرؤوف وكيل نيابة الدرب الأحمر، بأشراف المستشار وائل خشبة رئيس النيابة بحبس عامل 4 ايام على ذمة التحقيقات ،لاتهامه بقتل عجوز بطعنه فى البطن بسكين، وذلك بمشاجرته مع المجنى عليه بسبب السياسة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الدرب الاحمر بلاغا يفيد بقتل عجوز بطعنة فى البطن أدت إلى وفاته فى الحال وذلك فى صيدلية بشارع المغربلين.

وتبين من التحقيقات ان المتهم ويدعى “أع م” 38 عاما “عامل” وغير مستقر عقلانيا كان يتشاجر مع المجنى عليه “محمد ت ع” 60 عاما، بسبب السياسة ، فقام على أثرها التعدى على المجنى عليه بطعنه بسكين فى بطنه مما أدى إلى وفاته.

وبمواجهة المتهم أعترف بقتله للعجوز ، وتحرر محضر بالواقعة،وتم إحراز الاداة المستخدمة فى الجريمة وتوالت النيابة التحقيق التى أمرت بما سبق.