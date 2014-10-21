أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حبس متهم 4 أيام لقتله عجوز بالدرب الأحمر

Google+ Print
حبس متهم 4 أيام لقتله عجوز بالدرب الأحمر حبس متهم 4 أيام لقتله عجوز بالدرب الأحمر

حبس – صورة أرشيفية

أمر أحمد عبد الرؤوف وكيل نيابة الدرب الأحمر، بأشراف المستشار وائل خشبة رئيس النيابة بحبس عامل 4 ايام على ذمة التحقيقات ،لاتهامه بقتل عجوز بطعنه فى البطن بسكين، وذلك بمشاجرته مع المجنى عليه بسبب السياسة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الدرب الاحمر بلاغا يفيد بقتل عجوز بطعنة فى البطن أدت إلى وفاته فى الحال وذلك فى صيدلية بشارع المغربلين.

وتبين من التحقيقات ان المتهم ويدعى “أع م” 38 عاما “عامل” وغير مستقر عقلانيا كان يتشاجر مع المجنى عليه “محمد ت ع” 60 عاما، بسبب السياسة ، فقام على أثرها التعدى على المجنى عليه بطعنه بسكين فى بطنه مما أدى إلى وفاته.

وبمواجهة المتهم أعترف بقتله للعجوز ، وتحرر محضر بالواقعة،وتم إحراز الاداة المستخدمة فى الجريمة وتوالت النيابة التحقيق التى أمرت بما سبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا