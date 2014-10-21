أخبار عاجلة

بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
محافظ القاهرة يقود حملة إزالة لإنشاءات على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط كيلو حشيش و1323 مخالفة مرورية وتنفيذ 85 حكم في حملة أمنية بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط كيلو حشيش و1323 مخالفة مرورية وتنفيذ 85 حكم في حملة أمنية بسوهاج‎ ضبط كيلو حشيش و1323 مخالفة مرورية وتنفيذ 85 حكم في حملة أمنية بسوهاج‎

مديرية أمن سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي المواد المخدرة وضبط الأمن بالشارع تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 قطع حشيش وزنت حوالي 100 جرام ؛ ومبلغ مالي 100 ج ؛ و50 قرص تامول المخدر ؛ ومبلغ مالي 2750 ج حيازة “السيد حسان صابر حسان” -38 سنة- عاطل ومقيم المخبز الالى قسم أول سوهاج ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من حصيلة البيع ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3842 أدارى قسم أول سوهاج لسنة 2014 ، و5 قضايا أخرى ما بين إتجار وتعاطي للمواد المخدرة.

كما تم ضبط 1323 ​مخالفة ​مرورية ، و20 قضية تموينية ، و210 مخالفة مرافق متنوعة ، و3 قطع سلاح أبيض ، و12 حالة اشتباه ، و6 قضايا أموال عامة ، وقضية سرقة ، وتنفيذ 85 حكم قضائي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا