ضبط كيلو حشيش و1323 مخالفة مرورية وتنفيذ 85 حكم في حملة أمنية بسوهاج‎

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي المواد المخدرة وضبط الأمن بالشارع تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 قطع حشيش وزنت حوالي 100 جرام ؛ ومبلغ مالي 100 ج ؛ و50 قرص تامول المخدر ؛ ومبلغ مالي 2750 ج حيازة “السيد حسان صابر حسان” -38 سنة- عاطل ومقيم المخبز الالى قسم أول سوهاج ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من حصيلة البيع ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3842 أدارى قسم أول سوهاج لسنة 2014 ، و5 قضايا أخرى ما بين إتجار وتعاطي للمواد المخدرة.

كما تم ضبط 1323 ​مخالفة ​مرورية ، و20 قضية تموينية ، و210 مخالفة مرافق متنوعة ، و3 قطع سلاح أبيض ، و12 حالة اشتباه ، و6 قضايا أموال عامة ، وقضية سرقة ، وتنفيذ 85 حكم قضائي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.