ضابط ينقذ طالب من الموت بعد قفزه بالنيل لمروره بأزمة نفسية بقنا

تمكن ضابط بإدارة المرور بقنا من إنقاذ طالب من الموت أثر قيامة بإلقا​ء​ نفسة بنهر النيل من أعلى كوبرى دندرة لمرورة بأزمة نفسية.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير امن قنا قد تلقى اخطارا بإنقاذ مريض نفسى من الغرق بنهر النيل بمدينة قنا.

كشفت تحريات الرائد حسن حافظ رئيس مباحث قسم قنا أنه أثناء قيام النقيب على أسامة بإدارة مرور قنا بالمرور بمنطقة الكورنيش شاهد أحد الأشخاص يقفز من أعلى كوبرى دندرة ويلقى بنفسه فى النيل لمروره بأزمة نفسية فقام على أثرها الضابط بتسليم سلاحة لزميله وقفز فى النيل لينقذ ” أحمد . ع . م ” -21 سنة- طالب ومقيم منطقة المعنا بدائرة قسم قنا من الموت المحقق.

تم تحرير محضر بالواقعة ،واتخاذ اللازم لتتولى النيابة التحقيق.