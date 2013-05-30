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طلاب المدينة الجامعية بالمنوفية يقطعون طريق "شبين" بسبب الكهرباء

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طلاب المدينة الجامعية بالمنوفية يقطعون طريق "شبين" بسبب الكهرباء طلاب المدينة الجامعية بالمنوفية يقطعون طريق "شبين" بسبب الكهرباء

قطع اليوم المئات من طلاب المدينة الجامعية بمدينة شبين الكوم طريق شبين- الكوم قويسنا، أمام قرية موفى مول بمدينة شبين الكوم، وذلك اعتراضًا على انقطاع الكهرباء بالمدن الجامعية، مرددين هتافات منها مرسى باطل- اتحاد طلاب باطل -رئيس جامعة باطل.

وقال أحد الطلاب لـ"اليوم السابع": تلقينا وعود كثيرة بتوفير مولدات داخل المدن الجامعية ولم تنفذ برغم أننا داخلين على امتحانات نهاية العام".

من جهة أخرى، انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن المنوفية، وتم حل المشكلة بعدما أكد السكرتير العام اللواء ياسين طاهر بتوفير مولدات بالمدينة الجامعية للطلاب فى أقرب وقت.
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