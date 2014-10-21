ليفانتي يقيل مدربه لسوء النتائج

(إفي): أعلن نادي ليفانتي الإسباني مساء الاثنين إقالة مدربه خوسيه لويس مينديليبار بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري الإسباني، بعد الخماسية التي مني بها على أرضه ووسط جماهيره أمام ريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وأشارت مصادر من النادي إلى أن مجلس إدارته قرر إقالة المدرب بعد اجتماع عاجل في ملعب سيوداد دي فالنسيا، معقل ليفانتي عقد مساء الاثنين، وذلك لسوء النتائج.

فمن أصل ثمان جولات خاضها ليفانتي في المسابقة حتى الآن، خسر خمسة مباريات، أربعة منها على ملعبه ووسط جماهيره، فيما فاز بمباراة واحدة وتعادل في اثنتين.

ويحتل ليفانيت حاليا المركز 19 وقبل الأخير برصيد خمس نقاط، بفارق واحدة عن غرناطة المتذيل.

وبعد اجتماع استمر لثلاث ساعات بحضور المدير الرياضي للنادي مانولو سالفادور، وصل مينديليبار إلى منشآت النادي، حيث انضم للقاء لمدة ساعة.

ومن المقرر أن يعقد المدرب مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لتوديع الجماهير.

وأعرب النادي في بيان عن امتنانه للأحترافية التي أبداها المدرب خلال الفترة التي أمضاها في قيادة الفريق، وكذلك مساعده انياكي بيا والمعد البدني توني رويز.