أبوريدة: البدري لم يكن مؤهلا لتدريب المنتخب

برر هاني أبوريدة عضو مكتب الاتحاد التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم السبب تفضيل إسناد مهمة المنتخب الأول لشوقي غريب وليس لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

وأوضح أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية: "حسام البدري لم يكن لديه نفس الخبرات الدولية التي يملكها شوقي غريب، لأنه عمل مع الأهلي فقط".

وأضاف: "أما شوقي غريب، فقد تدرج في العمل مع منتخبات الشباب والناشئين منذ سنوات طويلة".

وأتم عضو اللجنة الفنية بالإتحادين الإفريقي والدولي: "لقد استثمر اتحاد الكرة شوقي غريب حتى عمل مع المنتخب الأول على مدار سبع سنوات مع حسن شحاتة".

وثارت تكهنات عديدة حول أن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب بعد الأمريكي بوب برادلي جاء بتوصية مباشرة من هاني أبوريدة.