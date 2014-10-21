مصرع عامل في حادث انقلاب جرار زراعي بسوهاج‎

لقي عامل مصرعه في حادث إنقلاب جرار زراعي بناحية الطليحات دائرة مركز جهينة.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة جهينة ، يفيد بإنقلاب جرار زراعي ووجود متوفي بناحية الطليحات بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة حماده رمضان محمود 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية جرار زراعي أختلت عجلة القيادة بيده وأنقلبت علي جانب الطريق مما نتج عنه وفاته.

وسؤال عم المتوفي عبد العال محمود 66 سنة بالمعاش أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة كسور بالرأس نتيجة الأصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة ، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2945 إداري المركز وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.